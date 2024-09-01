الامارات | رسمياً.. نبيل فقير «جزراوي» حتى 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة، أمس، تعاقده مع لاعب الوسط الفرنسي نبيل فقير حتى عام 2026 قادماً من ريال بيتيس الإسباني.

وكتب النادي عبر حسابه في منصة «إكس»: «نبيل فقير جزراوي»، مشيراً إلى اكتمال إجراءات التعاقد مع اللاعب الجزائري الأصل.

وأكمل فقير (31 عاماً) عقد اللاعبين الأجانب في الجزيرة، الذي يضم أيضاً المصري محمد النني، والهولندي من أصل تونسي كريم رقيق، والفرنسي نيسكينس كيبانو، والأرجنتيني رامون ميريس.

وبدأ الجزيرة الدوري في الموسم الحالي بخسارة مفاجئة أمام بني ياس صفر-2، قبل أن يعوض بالفوز على العروبة بالنتيجة نفسها في الجولة الثانية.

وبرز فقير مع ليون الذي لعب له من 2013 إلى 2019 (193 مباراة في كل المسابقات و69 هدفاً)، قبل أن ينتقل إلى ريال بيتيس ويلعب له 165، ويسجل 29 هدفاً، وقاده للفوز بكأس إسبانيا في 2022.

وخاض مع منتخب فرنسا 21 مباراة، وتوج معه بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.