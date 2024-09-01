الاهلي يقيد صفقاته الجديدة أفريقيًا ومحليًا ويحسم موقف تاو ومعلول

حسم النادي الاهلي موقفه من قيد الثنائي التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو من القيد أفريقيًا ومحليًا بقائمة الفريق الكروي الأول للموسم الجديد.

وتعاقد النادي الأهلي، مع 4 صفقات جديدة وهم: عمر الساعي، ويوسف أيمن، وأشرف داري ويحيى عطية الله.

وأنهى مسئوولو القلعة الحمراء، إجراءات قيد الرباعي الجديد، في قائمة الفريق المحلية والأفريقية، استعدادًا للموسم الجديد.

كما تم استبعاد التونسي علي معلول من قائمة الفريق الأحمر المحلية والأفريقية، بسبب الإصابة، على أن يتم قيده في يناير المقبل.

فيما تواجد بيرسي تاو في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية بعدما تم حسم أمر رحيله عن الفريق.

ومن المنتظر ظهور رباعي الأحمر الجديد مع النادي الاهلي في مباراة جورماهيا الكيني بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي المارد الأحمر نظيره جورماهيا الكيني، يوم 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.