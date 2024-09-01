"استبعاد عبد الشافي وسيف جعفر".. الزمالك يستقر على قائمة الفريق المحلية والأفريقية للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

حسم نادي الزمالك، قائمته المحلية للموسم الجديد، وتم قيد 29 لاعباً في القائمة المحلية للفريق، في اتحاد الكرة المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك تمكن من قيد 29 لاعباً في قائمة الفريق المحلية، بجانب 3 لاعبين في قائمة الانتظار وهم عبد الله محمد، أحمد رفاعي وأحمد صلاح ذكي".

وأضاف المصدر: "تم إرسال قائمة تضم 31 لاعباً، للقيد في القائمة الأفريقية الأولية خلال الموسم المقبل".

وتابع: "تم قيد محمد عواد حارس الفريق في القائمة الأفريقية، فيما لم يتم قيد المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق الجديد، لعدم وصول البطاقة الدولية الخاصة به".

وواصل: "بنتايك لن يتمكن من اللحاق بمباراتي الشركة الكيني في الكونفدرالية، ولكن بعد ذلك سيحق له المشاركة في بطولة السوبر الأفريقي أمام الأهلي يوم 27 سبتمبر".

واختتم المصدر تصريحاته: " القائمة الأفريقية شهدت استبعاد سيف جعفر وحازم أسامة ومهاب ياسر ومحمد عبد الشافي".

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