انتصر السرطان.. وفاة الإيفواري سول بامبا عن عمر يُناهز 39 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

توفى قبل قليل، الايفواري سول بامبا، مدافع ليستر سيتي وليدز يونايتد وكارديف سيتي السابق، ومدرب لفريق أداناسبور عن عمر يناهز 39 عاما.

يذكر أنه قد تم تشخيص مرض الايفواري سول بامبا، منذ 4 أعوام بإصابته بسرطان الدم.

وخضع سول بامبا، لجلسات كيماوي على مدار هذه السنوات ليتعرض أمس لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى وفاته اليوم الأحد، لينتصر السرطان في معركته الأخيرة مع اللاعب.

وقال بيان صادر عن النادي: "تعرض مدربنا سوليمان بامبا لوعكة صحية قبل مباراة نادي مانيسا لكرة القدم أمس، وتم نقله إلى مستشفى جامعة مانيسا جلال باير، لكنه خسر معركته مع المرض، نتقدم بأحر التعازي لأسرته ولجميع أفراد النادي".