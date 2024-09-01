شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه اليابان فى منافسات كرة الهدف بدورة الألعاب البارالمبية بباريس والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة البارالمبية المصرية منافساتها فى دورة الألعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل. ويخوض المنافسات اليوم بالبارالمبياد كل من منتخب كرة الهدف والتجديف وألعاب القوى.

ويخوض منتخب كرة الهدف ثالث مبارياته بالبطولة، حيث يلتقى مع نظيره الياباني فى العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، بعدما التقى مع أوكرانيا وخسر أمامها بنتيجة 6-3، كما التقى مع الصين فى ثانى المباريات وخسر بنتيجة 7-4.

وتضم قائمة منتخب مصر في كرة الهدف 6 لاعبين: هم: أحمد خيري، سيد حسن، معاذ فتحي، أحمد عربي، عمر عبد السلام، وأخيرا محمد سعيد أصغر لاعب في البعثة المصرية الذي يبلغ من العمر 16 عاما.