شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يبدأ معسكره بمشروع الهدف.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 04:00 ص

يدخل منتخب الشباب بقيادة وائل رياض معسكرا مفتوحا اليوم بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب، والمقرر لها 7 أكتوبر المقبل.

ويقام المعسكر بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة من الأول سبتمبر الجارى وحتى العشرين من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لخوض تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2025.

ويرغب الجهاز الفني في التعرف على أغلب العناصر كخطة أولى ضمن خطة برنامج المنتخب بالتنسيق والمتابعة مع علاء نبيل المدير الفني للاتحاد للبحث عن العناصر التي ستمثل قوام المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

ويضع الجهاز الفني كل اللاعبين الذين لم يقع عليهم الاختيار في هذا المعسكر تحت المتابعة والمراقبة تمهيدا لاستدعائهم في التجمعات القادمة لاستكمال خطة تكوين قوام المنتخب.