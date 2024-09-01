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كريم عبد التواب ينافس على نهائي سباق 100م عدو بدورة الألعاب البارالمبية

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القاهرة - سامية سيد - باريس - ياسمين يحيى

الأحد، 01 سبتمبر 2024 04:30 ص

تستأنف البعثة البارالمبية المصرية منافساتها فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

ويخوض كريم عبد التواب لاعب منتخب ألعاب القوى نهائي سباق 100 متر عدو، بعد انسحاب لاعبين من المشاركين فى نفس السباق ليصبح إجمالى المشاركين 8 لاعبين،
وتقام المنافسات فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان من المقرر أن يخوض كريم منافسات نصف نهائي سباق 100 متر عدو أمس، السبت، إلا أن انسحاب لاعبين من بين المشاركين فى منافسات السباق جعله يتأهل للعب المباشر  يوم 1 سبتمبر.

ويشارك العاب القوى فى الدورة البارالمبية بالثنائي عبدالرحمن يوسف وكريم عبد التواب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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