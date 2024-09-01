شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد التواب ينافس على نهائي سباق 100م عدو بدورة الألعاب البارالمبية والان مع تفاصيل الخبر

تستأنف البعثة البارالمبية المصرية منافساتها فى دورة الالعاب البارالمبية التى تقام بباريس فى الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

ويخوض كريم عبد التواب لاعب منتخب ألعاب القوى نهائي سباق 100 متر عدو، بعد انسحاب لاعبين من المشاركين فى نفس السباق ليصبح إجمالى المشاركين 8 لاعبين،

وتقام المنافسات فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وكان من المقرر أن يخوض كريم منافسات نصف نهائي سباق 100 متر عدو أمس، السبت، إلا أن انسحاب لاعبين من بين المشاركين فى منافسات السباق جعله يتأهل للعب المباشر يوم 1 سبتمبر.

ويشارك العاب القوى فى الدورة البارالمبية بالثنائي عبدالرحمن يوسف وكريم عبد التواب.