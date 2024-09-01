شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات جديدة تنتظم فى معسكر المصري استعداداً للهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

تنتظم الصفقات الجديدة فى معسكر النادي المصري ، الذي من المقرر انطلاقه اليوم الأحد، استعداداً للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ونجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

وقرر النادي المصري وضع أحمد أيمن منصور لاعب الفريق على قائمة الانتظار، وذلك ترقباً لتعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها منتصف الموسم الماضي، حيث يخوض اللاعب مرحلة التأهيل من الإصابة، على أمل اللحاق بالفريق قبل بداية الدور الثاني.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، لاستئناف تدريباته اليوم الأحد، بمعسكر القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب وداع كأس مصر أمام بيراميدز من نصف النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.