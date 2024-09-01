شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو جابر: أستحق جائزة أفضل جناح أيمن مع الاحترام لزيزو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 05:34 ص

قال ميدو جابر لاعب فريق المصري إنه توقع المنافسة بقوة مع أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك في استفتاء رابطة الأندية الخاص باختيار أفضل جناح أيمن بمسابقة الدوري الموسم المنتهي مؤخرا.

وقال ميدو جابر خلال حواره مع برنامج هاتريك الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: " أنا أستحق الحصول على جائزة أفضل جناح أيمن بمسابقة الدوري نظرا لما قدمته الموسم الحالي".

وأشار: " أحرزت 14 هدفا وصنعت 4 أهداف ولغة الأرقام تدعم تفوقي مع كل الاحترام لكل الأسماء التي تنافست معها وهم أحمد مصطفى زيزو ومصطفى فتحي وعبد الرحمن مجدي".

واختتم: " أشكر الجماهير على التصويت لي وأفضل جائزة لأي لاعب كرة قدم هي الجائزة التي يحصل عليها من تصويت الجماهير لأن هي من تصنع شعبية أي لاعب".