شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتمسك بالقوام الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسئولو مودرن سبورت تمسكهم بالقوام الأساسي للفريق خلال الميركاتو الصيفي، وذلك حرصاً على استمرار الفريق فى المنافسة على المراكز المتقدمة بالموسم المقبل.

وكان مودرن سبورت قد تنازل عن أكثر من لاعب، وفي مقدمتهم محمود حمدي حارس المرمى الذي انتقل إلى المصري، ومحمد ربيعه الذي انتقل إلى سموحة في صفقة تبادلية، كما دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع مودرن سبورت لضم الكاميروني جوناثان نجويم.

واستقر الجهاز الفني للفريق، بقيادة طلعت يوسف، على الحفاظ على باقي اللاعبين، وذلك للاستمرار فى المنافسة وضمان التواجد بين الكبار فى الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد، منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

كان مسؤولو مودرن سبورت وافقوا أيضاً على انتقال كل من، هشام عادل إلى الاتحاد السكندري والمغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق قد وقع هو الآخر على عقود انتقاله إلى النادي المصري.