شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على إلغاء المعسكر الخارجي قبل الموسم الجديد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو الأهلي على إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الوقت وعدم وجود معظم لاعبي الفريق لارتباطهم بمباريات فى الأجندة الدولية الحالية، ورغم أن البعض طرح فكرة إقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن الجهاز الفني ألغى هذه الفكرة في النهاية للأسباب السابقة.

من ناحية أخرى، يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غداً، الإثنين، إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري ، وترك كولر قيادة الأهلي مساعده سامي قمصان في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعدما ضمن الفريق حسم لقب الدوري بالفوز على سموحة يوم 8 أغسطس الماضي.

وسافر كولر برفقة مساعديه الأجانب لقضاء الإجازة السنوية خاصة بعدما قرر الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس مصر لرغبة النادي فى إراحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق، ومن المقرر أن يبدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد غداً وسيتدرب الفريق بدون اللاعبين الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا ، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.