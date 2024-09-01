شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سحب قرعة دورى المحترفين بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

تجرى إدارة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، مراسم سحب قرعة الدورى العام القسم الثانى المجموعة الأولى "دورى المحترفين" موسم 2024 - 2025، وتحديدا فى الحادية عشرة صباحا بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 25 سبتمبر المقبل، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.