شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول "دولارات" احتراف محمد عبد المنعم فى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

تلقى النادي الأهلي تأكيدات من نادي نيس الفرنسي بتحويل الدُفعة الأولى من قيمة صفقة محمد عبد المنعم الذي انتقل من الأول للأخير مؤخراً خلال الأسبوع الجاري.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين الإدارة الحمراء ونظيرتها فى فرنسا لتحديد موعد إرسال أول دفعة من قيمة الصفقة التي تبلغ قيمتها 4 ملايين و300 ألف يورو، بجانب مليون يورو "بونص"، يحصل عليها الأهلي حسب مشاركة اللاعب مع ناديه الجديد وتسجيل وصناعة الإهداف.

واتفق الأهلي مع نظيره الفرنسي على قيام الأخير بتحويل مليوني و400 ألف يورو الأسبوع الجاري، ثم تحويل الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة خلال يوليو المقبل وقيمتها مليون و900 ألف يورو، وتأتي اتصالات الأهلي بعدما أعلن النادي الفرنسي عن الصفقة بشكل رسمي وشارك اللاعب في تدريبات فريقه الجديد.

من ناحية أخرى، يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غداً، الاثنين، إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري ، وترك كولر قيادة الأهلي مساعده سامي قمصان في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعدما ضمن الفريق حسم لقب الدوري بالفوز على سموحة 8 أغسطس الماضي.

وسافر كولر برفقة مساعديه الأجانب لقضاء الإجازة السنوية، خاصة بعدما قرر الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس مصر لرغبة النادي في إراحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق، ومن المقرر أن يبدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد غداً وسيتدرب الفريق بدون اللاعبين الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا ، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.