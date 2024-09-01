شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحاول تجهيز جزء من مستحقات سيف الدين الجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل مجلس إدارة نادى الزمالك على توفير جزء من مستحقات الدولى التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، لسدادها للاعب فور العودة إلى القاهرة، خاصة أن الجزيرى كان إرسل إنذارا للزمالك بسبب تأخر حصوله على مستحقاته البالغة 600 ألف دولار، وهو الأمر الذى يمنح اللاعب أحقية فسخ تعاقده مع النادى فى حال عدم حصوله على مستحقاته.

ويرغب الزمالك في إنهاء كافة الملفات المالية العالقة، مع سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل موعد مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والمقرر لها 27 من شهر سبتمبر، بالمملكة العربية السعودية، من أجل توفير الاستقرار للفريق تمهيدًا لانطلاق الموسم الجديد.

على صعيد آخر، يترقب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، انضمام جميع الصفقات التي سيتم إبرامها لمعسكر الفريق المقام حاليًا فى الإسكندرية، حيث يرغب جوميز أن تحسم الإدارة ملف الصفقات بشكل سريع لانضمام اللاعبين فى أسرع وقت للمعسكر والتجهيز للموسم المقبل ومباراة السوبر.

ورغم توقيع الزمالك مع المغربى محمود بنتايك لضمه لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادى سانت إتيان الفرنسي، إلا أن اللاعب لم ينتظم فى معسكر الزمالك الذى انطلق الجمعة الماضى، ليطلب جوميز من الإدارة سرعة إنهاء ملف الصفقات وانضمام اللاعبين الجدد لصفوف الفريق للمشاركة في المواجهات الودية التي يخوضها الزمالك خلال المعسكر.