شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة سيف الجزيرى مع الزمالك بعد 5 ساعات من المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أزمة اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع النادي الأبيض، بعدما شهدت الأيام الماضية توتر كبير في العلاقة بسبب عدم عودة اللاعب إلى القاهرة في الموعد المحدد، وإرسال إنذار للنادي بسبب مستحقاته المتأخرة، ومن ثم تهديده بالرحيل عن الزمالك.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مكثفة بين حازم فتوح وكيل أعمال الجزيري، وإبراهيم عبد الله عضو لجنة إدارة الزمالك السابق ومستشار إدارة التسويق الحالي، استمرت لمدة 5 ساعات، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة أحمد سليمان وعمرو أدهم وهاني شكري انتهت بحل الأزمة بين الطرفين.

وانتهت أزمة سيف الجزيري مع نادي الزمالك ليتأكد استمرار اللاعب مع ناديه وعدم فسخ التعاقد بعدما كان يحق للاعب الفسخ نظرا لمرور 15 يوما على الإنذار الذي أرسله للنادي بسبب مستحقاته المتأخرة.