شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام لاعبى الأهلي والزمالك وبيراميدز لمعسكر المنتخب استعداداً لكاب فيردى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:00 ص

ينتظم لاعبو الأهلى والزمالك وبيراميدز، اليوم الأحد، في معسكر منتخب مصر الأول استعداداً لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 .

واللاعبون من الأهلى هم، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور، ومن الزمالك زيزو ومحمد شحاتة وناصر ماهر، ومن بيراميدز مصطفى فتحى ومحمد حمدى وإبراهيم عادل.

ويواصل منتخب مصر الأول، تحت قيادة العميد حسام حسن، معسكره المغلق المقام منذ الأربعاء الماضي باستاد السلام، استعدادا لمواجهتى كاب فيردى وبوتسوانا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب 2025.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأربعاء الماضى، حسبما أعلن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يوما 6 و10 سبتمبر في الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.