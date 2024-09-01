شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُرسل مكافأة الدوري وآخر المستحقات المالية لـ موديست والان مع تفاصيل الخبر

أرسل مسئولو الأهلي مستحقات الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق السابق خلال الأيام الماضية، حيث قاموا بتحويل آخر جزء من راتب اللاعب الذي كان مُتبقيا له وتم الاتفاق على تسديده على دُفعتين خلال شهري يوليو الماضي وأغسطس الجاري، بعدما انتهى عقد اللاعب يوم 30 يونيو الماضي.

كما أرسل الأهلي مكافأة فوز اللاعب ببطولة الدوري ليكون اللاعب الفرنسي الذي انتقل للأهلي الصيف الماضي فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قد حصل على جميع مستحقاته لدى القلعة الحمراء.

من ناحية أخرى، يعود السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غداً، الإثنين، إلى القاهرة لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء إجازته التي حصل عليها عقب تتويج الفريق ببطولة الدوري ، وترك كولر قيادة الأهلي مساعده سامي قمصان في آخر ثلاث مباريات بالدوري بعدما ضمن الفريق حسم لقب الدوري بالفوز على سموحة يوم 8 أغسطس الماضي.

وسافر كولر برفقة مساعديه الأجانب لقضاء الإجازة السنوية خاصة بعدما قرر الأهلي الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس مصر لرغبة النادي فى إراحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق، ومن المقرر أن يبدأ الأهلي الاستعداد للموسم الجديد غداً وسيتدرب الفريق بدون اللاعبين الدوليين بسبب الأجندة الدولية.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا ، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.