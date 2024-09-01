شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الساعى يودع جماهير الإسماعيلي بعد انتقاله للأهلي: أتمنى استمرار دعمكم وحبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع عمر الساعى جماهير الإسماعيلي برسالة مؤثرة بعد موافقة الدراويش على انضمامه للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عمر الساعي عبر حسابه على "فيس بوك"، "رسالتى لجمهوري الحبيب جمهور النادى الإسماعيلى الدراويش، جمهوري وأهلي وأحبتي الداعم الأول لي في كل الأحيان منذ ظهوري الأول وحتى الآن، حيث أكرمنى الله عز وجل من خلال بوابة النادي الإسماعيلي العظيم أن أكون خير مشرف لهم في المنتخبات الوطنيه للشباب والأولمبى وهذا الخير حل لي حينما هتف باسمي جمهور النادى الإسماعيلى".

وأضاف "وجدت نفسي بين أحضان مدينه بأكملها محمولاً علي الأكتاف وهذا ليس بجديد علي جمهور يتنفس كرة القدم منذ اكثرمن مائة عام و يعلم الله الكريم انني لم أبخل علي النادي طيلة حياتي الصغيرة بالنادى بنقطة عرق واحده، وانى اشكر الله على ما وصلت له بحبكم ودعمكم لى، كما أشكر جميع المدربين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية وإخوتي عمال غرف اللبس ومجالس الإدارت التي لعبت تحت قيادتها وأخص بالذكر (ألاب الروحي كابتن (إيهاب جلال) الذي له فضل كبير عليا ، والذى اعتبرة قائدى ومعلمى فى ظهورى بهذا المستوى، كما أتمنى أن يظل دعمكم وحبكم لى لانى ابن النادى الاسماعيلى وابن الإسماعيلية".