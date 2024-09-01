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المصري يضع أحمد أيمن منصور على قائمة الانتظار

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:18 ص

قرر النادي المصري وضع أحمد أيمن منصور لاعب الفريق على قائمة الانتظار، وذلك ترقباً لتعافيه من إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها منتصف الموسم الماضي، ويخوض اللاعب مرحلة التأهيل من الإصابة، على أمل اللحاق بالفريق قبل بداية الدور الثاني.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي المصري، بقيادة علي ماهر، لاستئناف تدريباته اليوم الأحد، بمعسكر القاهرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب وداع كأس مصر أمام بيراميدز من نصف النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي  الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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