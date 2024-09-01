شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينافس المصرى على ضم غنام محمد لاعب مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو نادى سيراميكا منافسة مع المصرى البورسعيدى للحصول على خدمات غنام محمد لاعب خط وسط فريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخاض غنام محمد مع فريق مودرن سبورت هذا الموسم 37 مباراة، وظهر بأداء قوى أثناء المباريات، ما دفع مسئولي أندية المصرى البورسعيدى وسيراميكا للتفاوض معه وتقديم عروض لناديه للحصول على خدمات اللاعب.

واستقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ويخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

كان مسؤولو مودرن سبورت وافقوا أيضاً على انتقال كل من، هشام عادل إلى الاتحاد السكندري والمغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق قد وقع هو الآخر على عقود انتقاله إلى النادي المصري.