شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتقدم بشكوى ضد البنينى حساني إيموران والان مع تفاصيل الخبر

قدم مسئولو نادى مودرن سبورت شكوى ضد اللاعب البنينى حساني إيموران خلال الأيام الماضية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد هروبه وتوقيعه مع أحد الأندية الأخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان قام مسئولو مودرن سبورت بتفعيل بند شراء اللاعب من فريق لوتو بوبو البنيني 28 مايو الماضى بعد ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وشارك البنينى حساني إيموران مع فريق مودرن سبورت هذا الموسم فى 19 مباراة، وظهر بشكل قوى ببطولة الدورى الممتاز والكونفدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ويخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.

كان مسؤولو مودرن سبورت وافقوا أيضاً على انتقال كل من، هشام عادل إلى الاتحاد السكندري والمغربي عبد الكبير الوادي إلى البنك الأهلي في صفقة بيع نهائي، وكان محمود حمدي حارس مرمى الفريق قد وقع هو الآخر على عقود انتقاله إلى النادي المصري.