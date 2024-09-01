غاب عن تحليل المباريات في «بي إن سبورتس».. أبو تريكة يخضع لعملية جراحية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي محمد سعدون الكواري، المذيع بشبكة قنوات «بي إن سبورتس» الرياضية، عن خضوع محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق لعملية جراحية.

وعبر حسابه الخاص بمنصة "انستجرام"، نشر سعدون صورة لأبوتريكة وهو في المستشفى.

وكتب الإعلامي تعليقا على الصورة قائلا: «أبشركم بفضل الله وحمده.. حبيبنا وعم الناس بخير وصحة وعافية بعد إجراء عملية جراحية تكللت بحمد الله وشكره بالنجاح».

وتابع: «أسبوعين فترة نقاهة وتعافي ويعود بإذن الله ينور الشاشات، للعلم قال تشليسي جاب صفقات حلوة. أعتقد تمهيد عشان يرجع العلاقة مع جمهور تشلسي بعد ما شاف الستة».

وكان أبو تريكة قد غاب عن الاستوديوهات التحليلية في الفترة الماضية وهو ما أثار تساؤلات عديدة من جانب متابعي اللاعب الأسبق.