شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى افتتاح دوري المحترفين.. القناة مع المقاولون والداخلية أمام البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد 2024 /2025 عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول، بعدما تم إجراؤها صباح اليوم فى مقر اتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

طنطا مع وادي دجلة

لافيينا مع راية

أبو قير للأسمدة مع المنصورة

السكة مع أسوان

كهرباء الإسماعيلية مع ديروط

الترسانة مع منتخب السويس

القناة مع المقاولون

الداخلية مع بلدية المحلة

سبورتنج مع بترول أسيوط

الاتصالات مع بروكسي

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثانى أ المعروف باسم دورى المحترفين، سيقام من دورين فى الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث فى الموسم الماضى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن دورى القسم الثاني ب سوف يكون من 4 مجموعات فى الموسم المقبل، وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة مواعيد بداية المسابقات للموسم الجديد، ومن المقرر أن ينطلق دورى المحترفين 29 سبتمبر الجارى، على أن ينطلق دورى القسم الثانى 7 أكتوبر المقبل، ودورى القسم الثالث 12 من نفس الشهر.