شكرا لقرائتكم خبر عن الزيني ومروة يحتلان المركز العاشر فى أول مشاركة للتجديف المصري بالباراليمبية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:16 م

احتل الثنائي علي الزيني ومروة عبد العال بطلا منتخبنا الوطني للتجديف المركز العاشر في سباق القارب الزوجي المختلط مزدوج المجداف PR3 MIX2X بدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 ، وهو إنجاز تاريخي يحسب للثنائي المصري، كونها المشاركة البارالمبية الاولى لهما والرياضة التجديف المصرية في دورات الألعاب الباراليمبية.

وشارك الثنائي المصري فى النهائي "فاينال B" وحصلا على المركز الرابع بزمن قدره 8 دقائق و48 ثانية، متفوقين على تايلاند بعد منافسة شرسة مع منتخبات قوية ومخضرمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية،والمكسيك، والهند.

وضمت بعثة التجديف في دورة الألعاب البارالمبية إيهاب زارع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، و أحمد قوطة مدرب المنتخب واللعبين علي ومروة.

وتأهل الثنائي لدورة الألعاب البارالمبية جاء بعد فوزها بالميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الأفريقية للتجديف بتونس في أكتوبر 2023.

وكان الثنائي علي الزيني ومروة عبد العال قد حققا إنجازات تاريخيا في شهر مايو الماضي ،بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للتجديف البارالمبي التي أقيمت في سويسرا .