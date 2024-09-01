شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يتمسك بـ عبد الواحد السيد ومحاولات للصلح مع أحمد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، باستمرار عبد الواحد السيد فى منصب مدير الكرة بالفريق الكروى الأول، خاصة فى ظل حالة الاستقرار التى فرضها الفترة الماضية على غرف ملابس اللاعبين.

وأكد مصدر مسئول بالزمالك، أن المجلس يتمسك باستمرار عبد الواحد فى منصبه، وعدم رحيله فى الوقت الحالى، لاسيما أن الفريق مقبل على بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلى، والمقرر لها 27 سبتمبر المقبل، ويرغب المجلس فى الحفاظ على استقرار الفريق.

وأضاف المصدر، أن المجلس يعمل على توفير كافة سبل الاستقرار بالفريق من أجل تحقيق البطولات فى المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة ستشهد محاولات للصلح بين عبد الواحد السيد وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، حتى يعود عبد الواحد لممارسة عمله بشكل طبيعى.

وأشار المصدر إلى أنه يجب على الجميع أن ينحى الأزمات جانبًا ويتكاتف الجميع من أجل مصلحة الزمالك، والعبور بالنادى إلى بر الأمان، فى ظل الأزمات العديدة المحيطة.

وكان مجلس إدارة الزمالك قرر تجميد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي وإيقافه عن مهام عمله بسبب حدوث مشادة مع أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة.

وأبلغت إدارة الزمالك عبد الواحد السيد بعدم التواجد في معسكر الفريق المقام حاليا في الإسكندرية لحين البت في مصيره مع الفريق بعد مشادته مع عضو مجلس الإدارة.