شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق باب رحيل بيرسي تاو بعد قيده بالقائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعدما تم قيده فى قائمة الفريق الأحمر الأفريقية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما كثر الحديث عن مستقبل جناح البافانا بافانا مع الأهلي الفترة الأخيرة.

وكان مسئولو النادي الأهلي منفتحين على فكرة مناقشة أية عروض تخص شراء بيرسي تاو في الصيف الحالي، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي بالتعاقد معه مثل الوداد المغربي وكايز تشيفز الجنوب أفريقي والخلود السعودي، ولكنها لم تكن جدية أو مغرية للنادي أو اللاعب، حيث كان الأهلي يرغب فى إخلاء مكان بقائمته الأفريقية للتعاقد مع مهاجم أفريقي والتونسي محمد علي بن رمضان.

وانتهى مسئولو النادي الأهلي من إجراءات قيد الصفقات الجديدة في قائمة الفريق الأفريقية التي تستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، بعدما تم قيد الثلاثي الجديد يحيى عطية الله ويوسف أيمن وأشرف داري في قائمة الأحمر الأفريقية تحضيرا للموسم الجديد.

كما قيد الأهلي كلا من بيرسي تاو ورضا سليم من اللاعبين القدامى ضمن القائمة الافريقية ليتم غلق الباب أمام رحيل اللاعب الجنوب أفريقي عن القلعة الحمراء ويستمر لنهاية عقده مع الأهلي في صيف 2025، بينما تم رفع اسم علي معلول وتأجيل قيده حتى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ووافق كاف على مد القيد الأفريقي بشكل استثنائي للأهلي والزمالك حتى 12 سبتمبر المقبل، ليتمكنوا من قيد صفقاتهم، لاسيما بعد فتح باب القيد المحلي اليوم السبت، ولكن لن يسمح للاعبين الذين يتم قيدهم بعد الثانية عشرة منتصف الليلة من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لذا قام النادي الأهلي بقيد صفقاته التي تم حسمها ليتسنوا من المشاركة في دور الـ32 لبطولة أفريقيا.