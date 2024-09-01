شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يطير إلى تونس غداً للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة بقيادة أميرة يوسف إلى تونس غدا، الأحد، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، المقامة خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر للناشئات في البطولة مع منتخبات تونس والمغرب تنزانيا، في أول اختبار حقيقي للمنتخب بعد تشكيل جهازه الفني.



وتم الاتفاق بين اتحاد الكرة وجهاز المنتخب على إقامة معسكر مفتوح لمدة أسبوع بشكل دوري شهرياً لاكتشاف واختبار لاعبات جدد لقوام المنتخب، بالتنسيق مع الأندية، على أن يشمل المعسكر اختبارات تصفية ثم تدريبات ومباراة ودية أو اثنتين خلال المعسكر.

كما تم الاتفاق على إقامة معسكر لمزدوجي الجنسية خلال الفترة المقبلة سيتم تحديد موعده لاختبار لاعبات جدد للانضمام لمنتخب مصر تحت 20 سنة.

ويعاون أميرة يوسف كل من آيات مرتضى، مدرب عام، ونورهان صبحي، مدرب مساعد وعاطف عطيه محلل أداء وأمجد خاطر مدربًا لحراس المرمى و دكتور إيمان كمال طبيب ومحمد خاطر مخطط أحمال، وميريت مونيس و رنيم القاضي علاج طبيعي، وسونيا سيد إداري المنتخب.