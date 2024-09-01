شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت: لم نتلق عروضاً من الأهلي لضم أحمد عاطف بالميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادي مودرن سبورت حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً عن دخول أحمد عاطف مهاجم الفريق دائرة اهتمامات النادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن النادي لم يتلق حتى الآن أى عرض من النادي الأهلي يفيد بطلب أحمد عاطف، مضيفاً أن النادي متمسك بالقوام الأساسي للفريق استعداداً للموسم المقبل.

ورفض مسئولو مودرن سبورت 3 عروض عربية لبيع أحمد عاطف مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل، متمسكاً باستمرار اللاعب مع الفريق.

وكشف مصدر بنادي مودرن سبورت أن اللاعب تلقى عرضا من أحد أندية الدرجة الثانية السعودية، وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري، بالإضافة إلى عرض من الدوري البحريني.

وينتهى عقد أحمد عاطف مع مودرن سبورت في يناير المقبل، ويحق للاعب الانتقال بعدها إلى أي ناد مجانا.

واستقر الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت، بقيادة طلعت يوسف، على انطلاق معسكر إعداد اللاعبين للموسم الجديد، منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها طلعت يوسف للاعبين عقب وداع بطولة كأس مصر من ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض مودرن سبورت فترة الإعداد بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد مع الصفقات الصيفية الجديدة لتدعيم الفريق، حيث تعاقد مودرن سبورت حتى الآن مع عبد الرحمن شيكا لاعب الطلائع، وعدد من لاعبي القسم الثاني.