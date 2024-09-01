اخبار الرياضه

رئيس اتحاد المكفوفين: غير راضٍ عن أداء المنتخب أمام اليابان فى بارالمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المكفوفين: غير راضٍ عن أداء المنتخب أمام اليابان فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باريس ياسمين يحيى

الأحد، 01 سبتمبر 2024 01:09 م

أكد الدكتور أحمد عوين، رئيس اتحاد المكفوفين ، أنه غير راضٍ عن أداء المنتخب اليوم أمام اليابان فى المباراة الثالثة بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس، والتى انتهت بفوز اليابان 11-1.

وأضاف عوين، فى تصريحات صحفية من باريس، أنه رغم تأهل المنتخب لربع النهائي إلا أن الأداء غير مرضٍ، رغم إقامة معسكر فى الصين وإيطاليا. وأشار إلى أن كرة الهدف لم تشارك فى دورات بارالمبية منذ عام 1992.

وكشف أن العنصرين الأساسيين فى المنتخب وهما سيد حسان وعمر عبد السلام يلعبان رغم الإصابة، حيث أصيب سيد حسان بكدمة فى المباراة السابقة، بينما تعرض عمر عبد السلام لتمزق فى أربطة اليد اليمنى قبل انطلاق البطولة ويلعب بالمسكنات.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements