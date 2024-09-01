شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد المكفوفين: غير راضٍ عن أداء المنتخب أمام اليابان فى بارالمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد عوين، رئيس اتحاد المكفوفين ، أنه غير راضٍ عن أداء المنتخب اليوم أمام اليابان فى المباراة الثالثة بدورة الألعاب البارالمبية التي تقام بباريس، والتى انتهت بفوز اليابان 11-1.

وأضاف عوين، فى تصريحات صحفية من باريس، أنه رغم تأهل المنتخب لربع النهائي إلا أن الأداء غير مرضٍ، رغم إقامة معسكر فى الصين وإيطاليا. وأشار إلى أن كرة الهدف لم تشارك فى دورات بارالمبية منذ عام 1992.

وكشف أن العنصرين الأساسيين فى المنتخب وهما سيد حسان وعمر عبد السلام يلعبان رغم الإصابة، حيث أصيب سيد حسان بكدمة فى المباراة السابقة، بينما تعرض عمر عبد السلام لتمزق فى أربطة اليد اليمنى قبل انطلاق البطولة ويلعب بالمسكنات.