شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محود بنتايك مع سانت إتيان قبل الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح المغربى محمود بنتايك ، لاعب سانت إتيان الفرنسى، أولى صفقات نادى الزمالك فى الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما نجح النادى الأبيض فى الحصول على خدمات اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة.

محمود بنتايك انضم لصفوف الزمالك قادمًا من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء فى شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

وينتظر جمهور نادى الزمالك ظهور بنتايك مع الفارس الأبيض للاطمئنان على مستواه، ونرصد فى الأسطر التالية إحصائية اللاعب مع فريقه الفرنسى فى الموسم المنقضى وقبل الانتقال للزمالك.

محمود بنتايك يبلغ من العمر 24 عامًا

شارك مع سانت إتيان فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى فى 20 مباراة

وشارك مع الفريق الفرنسى فى الدورة المؤهلة للدرجة الأولى فى 3 مباريات

سجل بنتايك مع سانت إتيان هدف وحيد وصنع هدف أخر على مدار الـ 23 مباراة التى شارك فيها.