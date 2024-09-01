شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب كاب فيردي يصل القاهرة لإقامة معسكر تحضيري لمواجهة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل منتخب كاب فيردي إلى القاهرة لإقامة معسكر تدريبي لمدة 5 أيام استعدادا لمواجهة منتخب مصر الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا.

وأعلن اتحاد كاب فيردي لكرة القدم أن المنتخب سيعسكر في القاهرة بداية من 1 سبتمبر بقائمة تضم 24 لاعبا، استعدادا للتصفيات الأفريقية.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأربعاء الماضي وينتظم فيه لاعبو الأهلى والزمالك وبيراميدز اليوم، الأحد، في معسكر منتخب مصر الأول استعداداً لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 .

واللاعبون من الأهلى هم، محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامى ربيعة ومحمد هانى وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وإمام عاشور، ومن الزمالك زيزو ومحمد شحاتة وناصر ماهر، ومن بيراميدز مصطفى فتحى ومحمد حمدى وإبراهيم عادل.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - مصطفى شوبير - حمزة علاء، وخط الدفاع: أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد هاني - محمد حمدي شرف - محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل، خط الهجوم: مصطفى محمد - محمد الشامي - أسامة فيصل.