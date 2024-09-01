شكرا لقرائتكم خبر عن مران بدنى خفيف فى الجيم للاعبى الزمالك بمعسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم، الأحد، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر برج العرب المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً بدنياً للاعبين خلال معسكر الإعداد ببرج العرب، وتضمن خوض مران صباحي بصالة الجيمانيزيوم، على أن يتم التركيز خلال المران المسائي على التدريبات الفنية.

وكان الزمالك حقق الفوز في أولى مبارياته الودية أمس، السبت، على سبورتنج بثلاثة أهداف دون رد، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.