شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباراة ودية قبل ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للأهلي على خوض مباراة ودية خلال الفترة المقبلة ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، ويأتي تفكير الجهاز في إقامة مباراة ودية من أجل تجهيز اللاعبين للموسم الجديد بعدما قرر مسئولو الأهلي إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي.

وقرر الأهلي إلغاء المعسكر الخارجي بسبب ضيق الوقت وعدم وجود معظم لاعبي الفريق لارتباطهم بمباريات فى الأجندة الدولية الحالية، ورغم أن البعض طرح فكرة إقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن الجهاز الفني ألغى هذه الفكرة في النهاية للأسباب السابقة.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظرائهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي، وتقام مباراة الذهاب بين بطلى مصر وكينيا 15 سبتمبر فى كينيا، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.