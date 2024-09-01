شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه قيمة الاشتراك فى بطولة الدوري الموسم المقبل و50 ألفا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد اتحاد الكرة ، في لائحة الموسم المقبل، قيمة الاشتراك فى بطولاته، سواء الدوري الممتاز أو كأس مصر، وقرر أن تكون قيمة الاشتراك فى بطولة الدوري الممتاز 100 ألف جنيه، و10 آلاف لدوري المحترفين، و7500 جنيه للقسم الثالث.

ويفتح مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأحد، باب القيد الصيفى أمام جميع الأندية والمسابقات، ويستمر قيد القوائم الأولى للأندية "التى تتضمن اللاعبين القدامى" حتى يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويبدأ تسجيل وقيد القوائم الثانية أو الإضافية للأندية بمجرد اعتماد القوائم الأولية ويستمر بالنسبة لأندية الدورى الممتاز حتى 25 أكتوبر المقبل، ولأندية القسم الثانى حتى 22 سبتمبر المقبل، وللقسم الثالث حتى 25 سبتمبر، والرابع حتى 7 أكتوبر.

وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالي:



قيمة الاشتراك في بطولة الدوري في جميع الأقسام

القسم الأول: 100000 جنيه (فقط مائة ألف جنيه مصري)

القسم الثاني: 10000 جنيه فقط عشرة آلاف جنيه مصري

القسم الثالث: 7500 جنيه فقط سبعة آلاف وخمسمائة جنيه مصري

القسم الرابع: 5000 جنيه فقط خمسة آلاف وخمسمائة جنيه مصري

كرة الصالات: 5000 جنيه فقط خمسة آلاف جنيه مصري

قيمة الاشتراك في بطولة كأس مصر

أندية القسم الأول: خمسون ألف جنيه مصري.

باقي الأندية 10000 (فقط عشرة آلاف جنيه مصري).