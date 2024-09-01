شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحدد شروط ضم أشرف بن شرقي فى الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ملف التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقي ، لاعب فريق الريان القطرى السابق، على طاولة مسئولى نادى الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن اللاعب يعد مطلبا جماهيريا، وشهدت الأيام الماضية فشل إتمام عودته لفريق الريان.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن الأبيض لا يمانع ضم أشرف بن شرقي لصفوف الفريق، خاصة أن اللاعب يحظى بحب جماهيرى كبير، إلا أن إدارة القلعة البيضاء أكدت أن التعاقد مع اللاعب يجب أن يكون وفق شروط النادى.

وأضاف المصدر، أن الزمالك يرحب بالتعاقد مع أشرف بن شرقي فى حال موافقة اللاعب على الشروط التى سبق وحددها مجلس الإدارة، وأبرزها الموافقة على المقابل المادى الذى عرض عليه، مع التنازل عن بعض الامتيازات المادية التى حددها اللاعب، حتى يتم التعاقد.

وأوضح المصدر، أن أبواب نادى الزمالك مفتوحة أمام اللاعب للعودة وفق شروط المجلس، خاصة أن اللاعب حر ولم ينجح فى إتمام التعاقد مع أى نادٍ الفترة الحالية حتى الآن.