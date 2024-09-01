«فرصة جديدة».. لاعب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن أشرف بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجأة كبيرة بشأن تعاقد الفارس الأبيض مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي خلال الفترة الحالية.

وقال السيد، في تصريحات عبر فضائية "dmc": "أعلم أن هناك صفقات قادمة للزمالك، خلال الفترة الحالية، ولكن دون الدخول في تفاصيل".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "هناك مفاجأة لجماهير الزمالك، هي أن الريان القطري صرف النظر عن التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي وهي فرصة جيدة للتعاقد معه مرة أخرى".

وتابع: "بن شرقي طلب رقم كبير من الزمالك، في المفاوضات أول مرة، وكانت عروض المغرب المقدمة له أقل من طلباته بكثير".

وواصل: "مجلس إدارة نادي الزمالك يسعى لتقديم كل ما لديه، وحل الأزمات التي يعاني منها النادي ولا تزال مستمرة، وأرى أنه ظُلم بسبب كثرة المشاكل".

وأكمل السيد: "بيع زيزو كان سلاح ذو حدين، وأنا بالطبع ضد بيعه ووجوده أمر محسوم، ولكن هناك بعض الأوقات يمكنك حل الأزمة خطوة بخطوة".

واختتم طارق السيد تصريحاته: "مجلس الإدارة تعرض للصدمة بعد رؤية حجم المشاكل داخل نادي الزمالك، والنادي مديون بـ مليار ونص مليار".