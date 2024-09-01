ملامح قائمة الاهلي الأفريقية.. موقف عمر الساعي

استقر النادي الاهلي على قائمة الفريق الكروي الأول الأفريقية والتي ستضم 25 لاعبًا، للمشاركة في البطولات القارية بالموسم المقبل.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الاهلي لملاقاة جورماهيا الكيني يوم 15 سبتمبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، على أن يلاقي غريمه التقليدي الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، يوم 27 من الشهر ذاته.

قائمة الاهلي الأفريقية

شهدت قائمة المارد الأحمر الأفريقية تواجد الصفقات الجديدة التي تعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الجاري وهم: يوسف أيمن، يحيى عطية الله، أشرف داري.

ولم يتم قيد عمر الساعي المنضم حديثًا إلى صفوف الاهلي قادمًا من الإسماعيلي بسبب نقص في البيانات، وبالتالي فإنه لن يكون يتواجد أمام جورماهيا بدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما شهدت القائمة تواجد، الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود عبدالمنعم “كهربا”، فيما تم استبعاد الثنائي التونسي علي معلول، وكريم فؤاد، نظرًا لغيابهما بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الاهلي الأفريقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيي عطية الله، كريم الدبيس وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل “كوكا”، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، كريم وليد “نيدفيد”، طاهر محمد طاهر، رضا سليم.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي، محمود عبدالمنعم “كهربا”.