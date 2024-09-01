انتظام عواد.. تدريبات بدنية خفيفة للاعبي الزمالك في معسكر الإعداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم الأحد تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر برج العرب المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجاً بدنياً للاعبين خلال معسكر الإعداد ببرج العرب، والذي تضمن خوض مران صباحي بصالة الجيمانيزيوم، على أن يتم التركيز خلال المران المسائي على التدريبات الفنية.

وفي المقابل انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق، في المعسكر الأبيض المقام حالياً ببرج العرب استعداداً للموسم الجديد بعد إعلان النادي بالأمس عن تجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

ومن المقرر أن يشارك الحارس في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي مساء اليوم المقرر إقامتها على ملعب فندق الإقامة بمعسكر ببرج العرب.

وكان الزمالك حقق الفوز في أولى مبارياته الودية أمس السبت على سبورتنج بثلاثة أهداف دون رد، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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