الهلال يضم أغلى لاعب بتاريخ الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الهلال السعودي اليوم السبت التعاقد مع مواطنه متعب الحربي قادمًا من صفوف نادي الشباب.

وذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد أن قيمة الصفقة بلغت 123 مليون ريال سعودي كأغلى لاعب محلي في تاريخ الدوري السعودي.

صاحب الـ 24 عاماً كان قد تم تصعيده للفريق الأول بنادي الشباب في موسم 20/21 من قطاع الناشئين؛ حيث خاض بقميص فريقه 107 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12.

اللاعب الذي ينشط في مركز الظهير الأيسر كان قد انضم للمنتخب السعودي الأول في ديسمبر 2021؛ حيث خاض معه 6 مباريات.

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