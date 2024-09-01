بعد قيده.. بنتايك يشارك في مران الزمالك لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

شارك المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأول مرة في المران الصباحي الذي أقيم بصالة الجيمانزيوم بفندق الإقامة.

وانضم "بنتايك" لمعسكر الفريق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعدما تم قيده بشكل رسمي في القائمة المحلية للأبيض.

وخاض لاعبو الزمالك التدريب الصباحي في صالة الجيمانيزيوم، وفقًا للبرنامج البدني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، وشهد التدريب مشاركة محمود بنتايك الوافد الجديد للقلعة البيضاء.

ويستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ولخوض مباراة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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