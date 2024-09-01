"كولر سيُفاضل بين لاعبين محليين".. مصدر يكشف لمصراوي تطورات ملف التعاقدات بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد أن الأهلي مازال مستمر في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ حيث سيكون هناك جلسة بين المدير الفني السويسري للفريق مارسيل كولر لحسم عدة صفقات.

وأشار المصدر إلى أن كولر سيتم عرض عليه صفقتين محليتين وهما ثنائي زد: مصطفى زيكو ومحمد إسماعيل حال رغبته في التعاقد مع أحدهم، بجانب عرض تطورات صفقة المحترف التونسي بصفوف نادى فيرينتسفاروشي المجري محمد علي بن رمضان.

يذكر أن الأهلي كان قد تعاقد مع 4 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وهم: يوسف أيمن وعمر الساعي والثنائي المغربي يحيي عطية الله وأشرف داري.

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