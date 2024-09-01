"الشباب تراجع".. النصر يصدر بيان قوي بعد خطف الهلال صفقة الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر نادي النصر السعودي، بيانا رسميا، بعد فشل ضم متعب الحربي، لاعب فريق الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الهلال السعودي، أعلن منذ ساعات قليلة، التعاقد بشكل رسمي مع الحربي، قادما من صفوف الشباب، في صفقة تكلفت 92 مليون ريال، بعد صراع شرس مع النصر.

أوضح نادي النصر في بيانه، عبر صفحته الرسمية، أنه بذل كل ما في وسعه لإتمام الصفقة، حيث تم إعداد العقود اللازمة وتوقيعها من قبل إدارة النصر.

وأضاف النصر أنه تم مشاركة هذه العقود مع نادي الشباب وتم توقيع اللاعب عليها، وأن نادي الشباب أبدى استعداده للتوقيع صباح اليوم الأحد، وأنه تلقى وعوداً من نادي الشباب بأن اللاعب سينتقل إلى صفوف نادي النصر.

وتابع البيان، أنه تفاجأ بتراجع نادي الشباب عن التزاماته، ورفع قيمة عقد انتقال اللاعب إلى أرقام مبالغ فيها مما أدى لفشل الصفقة.

وأتم النصر بيانه، أنه عمل وسيعمل على تدعيم كافة احتياجات الفريق وجلب أفضل الكفاءات، وأنها لن تألوا جهداً في مواصلة المسير نحو ما يطمح إليه الجميع.

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