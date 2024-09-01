شكرا لقرائتكم خبر عن 26 لاعباً فى قائمة المصري الأفريقية بينهم الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” القائمة الأفريقية للنادي المصري بعد قيام النادي البورسعيدي بقيد القائمة الأولى محلياً وأفريقياً، متضمنة الصفقات الجديدة، بعد استبعاد التسع لاعبين الراحلين خلال الميركاتو الصيفي.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد، محمد شحاتة، محمد محسن

خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، عمرو سعداوي، باهر المحمدي، محمد دبش، وأحمد عيد .

خط الوسط: أمادو باه، محمود حماده، حسن على، عبد الرحيم دغموم، حسين فيصل، يوسف الجوهري، سمير فكري وميدو جابر .

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، صلاح محسن، محمد الشامي، وأحمد شرف.

والصفقات الخمسة الجديدة وهم: محمد هاشم، محمد مخلوف، محمود حمدي، كريم بامبو، وخالد الغندور.

وتم وضع كل من، أحمد أيمن منصور، والذي يخوض فترة التأهيل من إصابة القطع في الرباط الصليبي، وعصام ثروت حارس المرمى والذي أصيب في نهاية الموسم بالقطع في الرباط الصليبي، على قائمة الانتظار.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين استغنى عنهم المصري كالتالي:

أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الهلال الليبي في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حددت إدارة نادي الهلال الليبي الساعة السابعة مساء - الثامنة بتوقيت القاهرة - يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري، موعدًا لانطلاق مباراته أمام ضيفه فريق المصري وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.