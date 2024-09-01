شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير وروح حماسية فى اختبارات كرة القدم النسائية بأندية سيتى كلوب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط إقبال كبير وروح حماسية عالية، استقبل سيتى كلوب فرع العبور اختبارات كرة القدم النسائية استعداداً لأول خطوة فى مشوار الفتيات للانضمام لفرق سيتي كلوب للناشئات مواليد 2011 والفريق الأول للكرة النسائية.

تأتى هذه الخطوة من جانب مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، للتأكيد على اهتمام أندية سيتى كلوب بالكرة النسائية وتوفير الدعم الكبير لها لتطوير قدراتها، وتأهيلها للتواجد في المسابقات الدولية الرياضية النسائية، وإكسابها المهارة لتقديم النموذج الناجح للمرأة المصرية المبدعة في شتى المجالات الرياضية، وإمداد المنتخبات الوطنية ببطلات في الكرة النسائية وتطوير كرة القدم النسائية، بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للوصول إلى لأعلى المستويات.

وأعلن نادي سيتي كلوب مؤخرا عن تكوين أكاديمية كرة قدم نسائية، للمرة الأولى، على أن يتم المشاركة في بطولة دوري الدرجة الثالثة للسيدات الموسم المقبل.

هذا وبجانب فتح باب الاختبارات أمام اللاعبات الراغبات، في تمثيل النادي خلال الموسم الكروي المقبل 2024-2025، والذي يشهد التواجد الأول للفريق في مسابقات الكرة النسائية.



اختبارات سيتى كلوب



سيتى كلوب العبور



حماس ونركيز فى الاختبارات



جانب من الاختبارات -



حماس وتركيز من اللاعبات