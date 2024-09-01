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إقبال كبير وروح حماسية فى اختبارات كرة القدم النسائية بأندية سيتى كلوب.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وسط إقبال كبير وروح حماسية عالية، استقبل سيتى كلوب فرع العبور اختبارات كرة القدم النسائية استعداداً لأول خطوة فى مشوار الفتيات للانضمام لفرق سيتي كلوب للناشئات مواليد 2011 والفريق الأول للكرة النسائية.

تأتى هذه الخطوة من جانب مجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام، للتأكيد على اهتمام أندية سيتى كلوب بالكرة النسائية وتوفير الدعم الكبير لها لتطوير قدراتها، وتأهيلها للتواجد في المسابقات الدولية النسائية، وإكسابها المهارة لتقديم النموذج الناجح للمرأة المصرية المبدعة في شتى المجالات الرياضية، وإمداد المنتخبات الوطنية ببطلات في الكرة النسائية وتطوير كرة القدم النسائية، بما يتلاءم مع التطلعات المستقبلية للوصول إلى لأعلى المستويات.

وأعلن نادي سيتي كلوب مؤخرا عن تكوين أكاديمية كرة قدم نسائية، للمرة الأولى، على أن يتم المشاركة في بطولة دوري الدرجة الثالثة للسيدات الموسم المقبل.

هذا وبجانب فتح باب الاختبارات أمام اللاعبات الراغبات، في تمثيل النادي خلال الموسم الكروي المقبل 2024-2025، والذي يشهد التواجد الأول للفريق في مسابقات الكرة النسائية.

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اختبارات سيتى كلوب

 

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سيتى كلوب العبور 

 

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حماس ونركيز فى الاختبارات 

 

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 جانب من الاختبارات -

 

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حماس وتركيز من اللاعبات
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أولياء الأمور واقبال كبير على الاختبارات 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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