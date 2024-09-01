شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي للموسم الجديد بعد انتهاء الإجازة السنوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية استعدادات الأهلي للموسم الجديد بعد انتهاء الموسم الجديد محلياً وأفريقياً، وهو الموسم الذي سيشهد ارتباطات كثيرة على جميع الأصعدة للمارد الأحمر، وسط ترقب من جماهيره لمواصلة الانتصارات، ونستطلع في التقرير التالي، أهم المعلومات عن استعدادات الأهلي.

س: متى يستعد الأهلي للموسم الجديد؟

ج: يبدا الأهلي الاستعداد للموسم الجديد مساء غد، الإثنين، على ملعب التتش حيث يخوض الفريق تدريباته بدون لاعبيه الدوليين استعداداً للموسم الجديد.

س: ماذا ينتظر الأهلي في بدايات الموسم الجديد؟

ج: يستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.