شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلي للموسم الجديد بعد انتهاء الإجازة السنوية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالأحد، 01 سبتمبر 2024 03:20 م
ساعات قليلة تفصلنا عن بداية استعدادات الأهلي للموسم الجديد بعد انتهاء الموسم الجديد محلياً وأفريقياً، وهو الموسم الذي سيشهد ارتباطات كثيرة على جميع الأصعدة للمارد الأحمر، وسط ترقب من جماهيره لمواصلة الانتصارات، ونستطلع في التقرير التالي، أهم المعلومات عن استعدادات الأهلي.س: متى يستعد الأهلي للموسم الجديد؟
ج: يبدا الأهلي الاستعداد للموسم الجديد مساء غد، الإثنين، على ملعب التتش حيث يخوض الفريق تدريباته بدون لاعبيه الدوليين استعداداً للموسم الجديد.س: ماذا ينتظر الأهلي في بدايات الموسم الجديد؟
ج: يستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا، يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني منتصف سبتمبر الجاري فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها، ثم يخوض المارد الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.
ج: استقر مسئولو الأهلي على إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الوقت، وعدم وجود معظم لاعبي الفريق لارتباطهم بمباريات فى الأجندة الدولية الحالية، ورغم أن البعض طرح فكرة إقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن الجهاز الفني ألغى هذه الفكرة في النهاية للأسباب السابقة.س: هل بدأ الأهلي الترتيب للموسم الجديد؟
ج: بدأ مسئولو النادي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام فى كينيا، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي، وتقام مباراة الذهاب بين بطلى مصر وكينيا يوم 15 سبتمبر خارج القاهرة، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.
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