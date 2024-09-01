شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التسجيل لحضور منتدى الإعلام الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منتدى الإعلام الرياضى غلق باب التسجيل لحضور فعاليات نسخته الأولى التي ستعقد في القاهرة يومي 8 و9 سبتمبر 2024، بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين الرياضيين المصريين والبريطانيين. وسيتم التواصل مع المقبولين لاستكمال باقي خطوات التسجيل.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.