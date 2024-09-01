شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي الأفريقية.. قيد 3 صفقات جديدة واستبعاد معلول وتأجيل عمر الساعي والان مع تفاصيل الخبر

قيّد مسئولو النادي الأهلي 27 لاعباً فى قائمة الفريق الأفريقية قبل غلق باب القيد الأفريقي مساء أمس، السبت، تمهيداً لمشاركة المارد الأحمر فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها في آخر نسختين.

وتضم قائمة الـ27 لاعباً الذين تم قيدهم أفريقياً كلاً من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيي عطية الله، كريم الدبيس ،عمر كمال عبد الواحد، عمرو السولية، أحمد نبيل "كوكا"، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، كريم وليد "نيدفيد"، طاهر محمد طاهر، رضا سليم ، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا"، وثنائى الشباب محمد عبد الله ومصطفى مخلوف.

وتم تأجيل قيد عمر الساعى بالقائمة الأفريقية بسبب نقص البيانات ليتأكد غيابه عن مباراتى جورماهيا الكينى فى دور الـ32 بدورى الأبطال، على أن يتم قيده قبل 12 سبتمبر الجارى ولحاقه بمباراة الزمالك فى السوبر الأفريقي.

وخرج من قائمة الأهلي الأفريقية الثنائي علي معلول وكريم فؤاد بسبب الإصابة، فالأول أجرى جراحة وتر أكيلس خلال مايو الماضي ولن يعود للتدريبات الجماعية قبل نوفمبر المقبل، كما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي أمس، السبت، فى ألمانيا ويحتاج فترة لا تقل عن ستة أشهر للعودة للملاعب.

وتعاقد الأهلي خلال ميركاتو الصيف الجاري مع الثنائي المغربي أشرف داري من بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم، ويحيى عطية الله من سوتشي الروسي موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء النهائي، ويوسف أيمن موسماً على سبيل الإعارة من الدحيل القطري، وأخيراً عمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم.

ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات قوية الفترة المقبلة محلياً وأفريقيا يستهلها بمواجهة جورماهيا الكيني 15 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ثم يخوض الأحمر مواجهة قوية أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري بالسعودية في بطولة السوبر الأفريقي.

وبدأ مسئولو الأهلي الترتيب لرحلة كينيا لمواجهة جورماهيا ، ويقوم الجهاز الإداري للنادي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى كينيا ، وتلقت إدارة الأهلي تأكيدات من نظراؤهم في نادي جورماهيا بأن مباراة الفريقين بذهاب دور الـ32 لـ بطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام في كينيا ، وشددت إدارة جورماهيا على أنها تمتلك ما يؤهلها لاستضافة الأهلي ، وتقام مباراة الذهاب بين بطلا مصر وكينيا منتصف سبتمبر الجاري خارج القاهرة على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة أحد أيام 20 أو 21 أو 22 الشهر ذاته.