شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا غاب شريف إكرامى ورمضان صبحى عن تتويج بيراميدز بكأس مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار غياب ثنائى بيراميدز شريف إكرامى ورمضان صبحى عن تتويج الفريق السماوى بلقب كأس مصر بعد الفوز على زد بهدف دون رد العديد من التساؤلات عن سبب الغياب، خاصة أن تلك البطولة هى الأولى لبيراميدز فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز، أن غياب شريف إكرامى عن التتويج جاء بسبب سفره إلى ألمانيا بعد الحصول على إذن من الجهاز الفنى من أجل "حقن الركبة"، حيث يخضع شريف لعدة جلسات حقن فى الركبة مع طبيبه الخاص فى ألمانيا، ومن المقرر أن يعود الحارس إلى القاهرة غدًا الاثنين.

وأضاف المصدر، أن غياب رمضان صبحى عن التتويج جاء بسبب تعرضه للإصابة فى العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلى مكثف، لافتًا إلى أن اللاعب كان حريصا على التواجد فى معسكر الفريق فى اليوم الأخير قبل مواجهة زد، من أجل مساندة زملائه ودعمهم قبل اللقاء.

ونجح الكونغولى فيستون ماييلى مهاجم بيراميدز فى إدخال فريقه التاريخ من أوسع أبوابه بعدما سجل هدف الفوز على زد ليحصد بيراميدز أول بطولة فى تاريخه، وحصد بيراميدز أول لقب، حيث لم يتوج ببطولة قبل ذلك، وسبق وتوج بكأس مصر 12 ناديا فقط يتصدرهم الأهلى بـ38 لقبا، وجاءت قائمة المتوجين بكأس مصر كالتالى: الأهلى 38 لقبا، الزمالك 28 لقبا، الاتحاد والترسانة 6 ألقاب لكل منهما، المقاولون العرب 3 ألقاب، الإسماعيلى والأوليمبى وإنبى وحرس الحدود "لقبان لكل فريق"، ولقب واحد لكل من المصرى والقناة والترام".

وكسر بيراميدز عقدة النهائيات بتحقيق الفوز على زد حيث كان يعانى الفريق من عقدة المباريات النهائية، بعد الخسارة فى جميع النهائيات التى شارك فيها، والتى وصلت إلى 4 نهائيات قبل أن بخوض النهائي الخامس، ويكسر تلك العقدة.