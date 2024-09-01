شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 العديد من الأخبار المهمة وأبرزها، الزمالك يقيد أحمد فتوح محلياً وأفريقياً ويستبعد سيف فاروق جعفر، انتهاء أزمة سيف الجزيرى مع الزمالك بعد 5 ساعات من المفاوضات .

الأهلى يُقيد عمر الساعى محلياً ويؤجل تسجيله فى القائمة الأفريقية

أجل النادى الأهلى قيد عمر الساعى لاعب النادى الإسماعيلى السابق فى القائمة الأفريقية رغم قيده محلياً، وذلك بعد غلق القيد الأفريقى فى الثانية عشرة صباح اليوم الأحد.

مودرن سبورت يتقدم بشكوى ضد البنينى حساني إيموران

قدم مسئولو نادى مودرن سبورت شكوى ضد اللاعب البنينى حساني إيموران خلال الأيام الماضية إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد هروبه وتوقيعه مع أحد الأندية الأخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ينتظم لاعبو الأهلى والزمالك وبيراميدز، اليوم الأحد، في معسكر منتخب مصر الأول استعداداً لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 .

انتهت أزمة اللاعب الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مع النادي الأبيض، بعدما شهدت الأيام الماضية توتر كبير في العلاقة بسبب عدم عودة اللاعب إلى القاهرة في الموعد المحدد، وإرسال إنذار للنادي بسبب مستحقاته المتأخرة، ومن ثم تهديده بالرحيل عن الزمالك.

استقر مسئولو الأهلي على إلغاء فكرة إقامة معسكر خارجي بسبب ضيق الوقت وعدم وجود معظم لاعبي الفريق لارتباطهم بمباريات فى الأجندة الدولية الحالية، ورغم أن البعض طرح فكرة إقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الجديد، لكن الجهاز الفني ألغى هذه الفكرة في النهاية للأسباب السابقة.

كشف الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخراً عن منع النادي المصري من قيد صفقاته الجديدة بسبب المستحقات المتبقية لجهاز حسام حسن خلال قيادته للفريق البورسعيدي في وقت سابق.