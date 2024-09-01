شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل: ليس لى وكيل مصرى وغير مسئول عن أى تصريحات تخص أزمة الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إبراهيم عادل، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على توضيح حقيقة التصريحات التى أدلى بها أحمد عباس والذى أكد أنه وكيل أعمال اللاعب، وتحدث عن بعض الأمور الخاصة بأزمة احتراف اللاعب.

وكتب إبراهيم عادل، عبر ستورى صفحته على انستجرام، "توضيح مهم: وكيلي الوحيد هى شركة أوروبية ويمثلها مستر ماورو الفيش، وأى تصريحات أو معلومات لم تصدر عنى أو من خلال وكيلى الرسمى فهى غير صحيحة".



ابراهيم عادل

وكان أحمد عباس أكد أنه وكيل إبراهيم عادل، وقال إنه تم عرض اللاعب على خيتافي الإسباني، والنادي قدم بالفعل عرضا رسميا لضمه.

وقال عباس خلال تصريحات تلفزيونية، "خيتافي أرسل عرضا رسميا بالفعل إلى بيراميدز للتعاقد مع إبراهيم عادل بمبلغ 4 ملايين يورو، والاستعارة كانت قيمتها 650 ألف يورو".

وأضاف، "بيراميدز أرسل وكيل لاعبين لا نعرفه مع إبراهيم عادل لإنهاء صفقة خيتافي، ليغلق بعدها النادي الإسباني المفاوضات بسبب دخول وكيل ثالث من طرف بيراميدز". مضيفا "إبراهيم عادل في حالة نفسية سيئة بسبب فشل الإنتقال، وكان يتواجد في إسبانيا أملا في الانضمام للفريق بصحبة عمر ناجي الذي تسبب في فشل المفاوضات".

وأتم، "عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي كان على رادار نادي خيتافي أيضا، وأحد الأندية بالدوري الفرنسي كان يرغب في التعاقد مع عمر الساعي".